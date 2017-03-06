В Турции арестовали россиянку по подозрению в причастности к убийству посла РФ
Турецкие СМИ сообщили об аресте гражданки РФ, которая поддерживала связь с Мевлютом Алтынташем, застрелившем российского посла Андрея Карлова.
Как сообщает газета Hurriyet, 33-летняя Екатерина Б. в ноябре 2016 года звонила в Российский культурный центр в Анкаре, где был застрелен посол, и общалась с его непосредственным убийцей Мевлютом Алтынташем. По информации газеты, женщина также обменивалась с исполнителем теракта сообщениями в мессенджере WhatsApp, передает "Интерфакс".
Посол России в Турции Андрей Карлов был застрелен вечером 19 декабря во время выступления на открытии фотовыставки в Анкаре. В МИД РФ квалифицировали произошедшее как теракт.
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