В Турции арестовали пытавшихся примкнуть к ДАИШ чеченцев
Турецкая полиция задержала четверых чеченцев при попытке нелегально пересечь границу с Сирией и примкнуть к террористической организации ДАИШ (запрещена в России).
В ход проведения операции у них были изъяты временные удостоверения личности, которые турецкие власти выдают сирийским беженцам.
Подозреваемых доставили в суд, который вынес решение об их аресте, передает агентство Anadolu.
Следующая новость В Сирии зафиксированы более 20 нарушений режима перемирия
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии