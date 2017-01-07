В Турции арестовали пытавшихся примкнуть к ДАИШ чеченцев

Турецкая полиция задержала четверых чеченцев при попытке нелегально пересечь границу с Сирией и примкнуть к террористической организации ДАИШ (запрещена в России).

В ход проведения операции у них были изъяты временные удостоверения личности, которые турецкие власти выдают сирийским беженцам.

Подозреваемых доставили в суд, который вынес решение об их аресте, передает агентство Anadolu.