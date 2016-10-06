Турпоток из России в Тунис рекордно вырос

За период с января по сентябрь этого года Тунис посетило около 570 тысяч россиян. Об этом сообщает РИА Новости.

По сравнению с 2014 годом, который в Тунисе считают наиболее показательным с точки зрения сравнительной статистики, российский туристический поток вырос почти в 2,3 раза. Лишь в сентябре на курортах Туниса побывало 118 тысяч россиян, что на 225,2 процента превысило показатели сентября 2014 года, когда в этой стране побывало 36 тысяч наших путешественников.

Все-таки самым главным достижением Туниса на российском рынке в 2016 году считается преодоление "планки" в 500 тысяч туристов. Эту цифру в североафриканской стране называли стратегически важной: в лучшие времена Тунис принимал на российском рынке 300 тысяч туристов в год.