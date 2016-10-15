Турпоток в Крым вырос почти на четверть

Власти Крыма заявили об увеличении потока туристов на 24 процента по данным за девять месяцев текущего года. За этот период регион посетили 5,02 миллиона человек.

– Больше всего туристов с начала года отдохнуло на южном берегу Крыма — 44 процента, на западном побережье — 32,5, на восточном — 18,5, в других регионах — 5 процентов, – рассказали в Министерстве курортов и туризма Крыма. Власти полуострова прогнозировали за девять месяцев посещение Крыма шестью миллионами человек, сообщает "Коммерсантъ".

Крымские курорты входят в число топовых направления для летних путешествий граждан внутри России. В числе лидеров также находятся Сочи, Санкт-Петербург, Москва и Казань.

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