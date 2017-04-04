Туроператоры прогнозируют начало массовых отказов от поездок в Россию
Теракт, произошедший в Санкт-Петербурге 3 апреля, может негативно повлиять на количество приезжающих в Россию туристов, считает пресс-секретарь союза туриндустрии Ирина Тюрина.
По ее словам, до взрывов в питерском метро спрос на путевки в Россию был активным, даже был замечен рост въездного туризма, который составил 11 процентов.
Тюрина не исключает, что может начаться массовый отказ от туров в Россию.
3 апреля на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» петербургского метро произошел взрыв. В результате погибли 11 человек, 45 пострадавших находятся в больницах, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
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