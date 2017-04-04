Туроператоры прогнозируют начало массовых отказов от поездок в Россию

Теракт, произошедший в Санкт-Петербурге 3 апреля, может негативно повлиять на количество приезжающих в Россию туристов, считает пресс-секретарь союза туриндустрии Ирина Тюрина.

По ее словам, до взрывов в питерском метро спрос на путевки в Россию был активным, даже был замечен рост въездного туризма, который составил 11 процентов.

Тюрина не исключает, что может начаться массовый отказ от туров в Россию.

3 апреля на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» петербургского метро произошел взрыв. В результате погибли 11 человек, 45 пострадавших находятся в больницах, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».