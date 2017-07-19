Туроператоры назвали курортный сбор несвоевременным

Эксперты туристической отрасли полагают, что введение нового налога не пойдет на пользу отечественным курортам.

«Туристы отреагируют на введение сбора уходом в нелегальный частный сектор или другие объекты размещения, которые не требуют декларации присутствия», - сказала «Ленте.ру» директор по связям с общественностью туроператора Tez Tour Лариса Аханова.

Ее коллеги считают, что россияне из-за введения сбора будут чаще делать выбор в пользу зарубежных курортов и это приведет к падению спроса на отдых внутри страны.

Впрочем, некоторые эксперты допускают, что сбор пойдет на пользу российским курортам, поскольку средства планируется направлять на модернизацию их инфраструктуры.

Некоторое время назад Госдума приняла в третьем чтении законопроект о курортном сборе. Он будет взиматься в ряде регионов в период с 2018 по 2022 годы. Сумма его составит не более 100 рублей с человека в сутки.