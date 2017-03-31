В США на турнире по боксу подрались зрители

В Лос-Анджелесе во время юношеского боксерского турнира Golden Gloves произошла драка между зрителями.

Поводом для потасовки послужило то, что один из спортсменов нанес удар другому после гонга. При этом зрители пускали в ход не только кулаки, но и стулья. В драке принимали участи как мужчины, так и женщины.

Потасовка прекратилась только после вмешательства полиции. Никто из участников драки серьезно не пострадал, передает портал TMZ.