В США на турнире по боксу подрались зрители

В Лос-Анджелесе во время юношеского боксерского турнира Golden Gloves произошла драка между зрителями.

Поводом для потасовки послужило то, что один из спортсменов нанес удар другому после гонга. При этом зрители пускали в ход не только кулаки, но и стулья. В драке принимали участи как мужчины, так и женщины.

Потасовка прекратилась только после вмешательства полиции. Никто из участников драки серьезно не пострадал, передает портал TMZ.

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