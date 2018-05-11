Туркменистане ввели новое ограничение для водителей
Местная полиция задерживает все автомобили, чьи номерные знаки начинаются с 77.
Инспекторы снимают с машин такие номера и сообщают автовладельцам, что в течение нескольких дней они смогут получить новые. При этом транспортные средства отправляются на штрафстоянку.
Изъятие номеров началось Балканской и Дашогузской областей и вскоре может распространиться на всю территорию Туркменистана, сообщает «Радио Азатлык». Примечательно, что о причинах нововведения полицейские не распространяются. Однако добавляют, что за невыполнение приказа им грозят увольнением.
Корреспондентам удалось узнать, что поводом для лишения автолюбителей номеров стал недавний инцидент с одним из родственников президента Гурбангулы Бердымухамедова. Его остановил инспектор, за что потом глава МВД Искендер Муликов получил выговор. Номер на машине родственника главы государства начинался с 77.
По мнению источника, такие номера теперь решили оставить только родным Бердымухамедова, чтобы исключить повторения подобных инцидентов.
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