Туркменистане ввели новое ограничение для водителей

Местная полиция задерживает все автомобили, чьи номерные знаки начинаются с 77.

Инспекторы снимают с машин такие номера и сообщают автовладельцам, что в течение нескольких дней они смогут получить новые. При этом транспортные средства отправляются на штрафстоянку.

Изъятие номеров началось Балканской и Дашогузской областей и вскоре может распространиться на всю территорию Туркменистана, сообщает «Радио Азатлык». Примечательно, что о причинах нововведения полицейские не распространяются. Однако добавляют, что за невыполнение приказа им грозят увольнением.

Корреспондентам удалось узнать, что поводом для лишения автолюбителей номеров стал недавний инцидент с одним из родственников президента Гурбангулы Бердымухамедова. Его остановил инспектор, за что потом глава МВД Искендер Муликов получил выговор. Номер на машине родственника главы государства начинался с 77.

По мнению источника, такие номера теперь решили оставить только родным Бердымухамедова, чтобы исключить повторения подобных инцидентов.