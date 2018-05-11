Туркменистане ввели новое ограничение для водителей

Местная полиция задерживает все автомобили, чьи номерные знаки начинаются с 77.

Инспекторы снимают с машин такие номера и сообщают автовладельцам, что в течение нескольких дней они смогут получить новые. При этом транспортные средства отправляются на штрафстоянку.

Изъятие номеров началось Балканской и Дашогузской областей и вскоре может распространиться на всю территорию Туркменистана, сообщает «Радио Азатлык». Примечательно, что о причинах нововведения полицейские не распространяются. Однако добавляют, что за невыполнение приказа им грозят увольнением.

Корреспондентам удалось узнать, что поводом для лишения автолюбителей номеров стал недавний инцидент с одним из родственников президента Гурбангулы Бердымухамедова. Его остановил инспектор, за что потом глава МВД Искендер Муликов получил выговор. Номер на машине родственника главы государства начинался с 77.

По мнению источника, такие номера теперь решили оставить только родным Бердымухамедова, чтобы исключить повторения подобных инцидентов.

Новости по теме
Теги:
События: общество
Следующая новость Сборную РФ по футболу раскритиковали за место подготовки к ЧМ

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО