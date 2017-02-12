В Туркменистане проходят выборы президента

12 февраля в Туркмении проходят всенародные выборы президента. В 07:00 по местному времени (05:00 мск) на территории страны открылось более 2,5 тысяч избирательных участков, 39 из них работают за рубежом.

Голосование продлится до 19:00 (17:00 мск). В утренние часы явка составила 25,5 % избирателей, - сообщает «Коммерсантъ».

На пост главы государства претендуют девять кандидатов. Лидером президентской гонки считается действующий глава Гурбангулы Бердымухамедов. Также в избирательном списке член Партии промышленников и предпринимателей Бекмырат Аталыев, кандидат Аграрной партии Дурдыгылыч Оразов и шесть человек, выдвинутых инициативными гражданами.

59-летний лидер страны Гурбангулы Бердымухамедов правит в Туркменистане с 2007 года. В 2012 году он был переизбран на второй срок.