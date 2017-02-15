В Туркмении помилованы более 800 человек
В Туркмении в честь Дня государственного флага помилованы 828 человек. Они освобождены от отбывания основного и дополнительного наказания.
Соответствующий указ подписал президент Гурбангулы Бердымухамедов на заседании правительства и Госсовета безопасности. Некоторое время назад он был переизбран пна пост главы государства на третий срок.
Бердымухамедов распорядился обеспечить своевременное прибытие помилованных домой, дабы они могли со своими семьями отпраздновать День флага, который отмечается 19 февраля. Кроме того, президент поручил главам отраслевых ведомств и местных органов власти помочь помилованным гражданам в решении вопроса трудоустройства, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местное телевидение.
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