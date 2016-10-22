Турки выпустили 150 ракет по позициям курдов
С турецкой территории было выпущено 150 ракет класса земля-земля по позициям курдских вооруженных формирований, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление союза курдских партизанских отрядов.
- С турецкой территории было запущено 150 ракет класса земля-земля по позициям наших сил в Хесья, Хербель, Им-Хуш и Шейх-Исса (на севере провинции Алеппо), - говорится в сообщении.
Курды также обвиняют Анкары в поддержку различных радикальных террористических группировок.
- Турецкая артиллерия начала работать в 10:00 утра (в пятницу), одновременно с попытками террористов прорвать позиции курдских сил, - отмечается в заявлении.
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии