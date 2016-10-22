Турки выпустили 150 ракет по позициям курдов

С турецкой территории было выпущено 150 ракет класса земля-земля по позициям курдских вооруженных формирований, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление союза курдских партизанских отрядов.

- С турецкой территории было запущено 150 ракет класса земля-земля по позициям наших сил в Хесья, Хербель, Им-Хуш и Шейх-Исса (на севере провинции Алеппо), - говорится в сообщении.

Курды также обвиняют Анкары в поддержку различных радикальных террористических группировок.

- Турецкая артиллерия начала работать в 10:00 утра (в пятницу), одновременно с попытками террористов прорвать позиции курдских сил, - отмечается в заявлении.

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