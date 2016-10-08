Турки поразили 82 объекта ИГ на севере Сирии

Турецкая армия во время операции «Щит Евфрата» на севере Сирии нанесла 268 ударов по позициям террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ), поразив 82 объекта террористов, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на генштаб Турции.

- Нашими ВС произведено 212 выстрела из гаубиц «Фыртына», 20 из системы залпового огня и 36 из минометов, поражено 82 цели ИГ. В ходе воздушных операций на объекты ИГ сброшено 16 бомб, уничтожено 14 зданий, в том числе оборудованных террористами под командные пункты, склады оружия и огневые точки. В боях с ИГ потери (оппозиционной) Свободной сирийской армии (ССА) составили двое погибших и девять раненых. Среди турецких военных потерь нет. Подразделения ССА взяли под полный контроль населенный пункт Актарин на юго-западе от города Эль-Раи, — говорится в сообщении турецкого военного ведомства.

Турки очистили от террористов 119 населенных пунктов Сирии, а общая площадь территорий, перешедших под контроль ССА, составляет 1010 квадратных километров.

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