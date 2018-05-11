Турки отказались строить юго-восточную хорду в Подмосковье

Турецкая строительная компания «Makyol» вышла из проекта по строительству Центральной кольцевой автодороги на юго-востоке Московской области (ЦКАД-4).

В числе названных причин - расширение антироссийских санкций и неудача при попытке сторон договориться об условиях сотрудничества.

4-й участок ЦКАД должен пройти по юго-востоку Московской области от пересечения с автомобильной дорогой М-7 «Волга» до пересечения с автомагистралью М-4 «Дон».

Он будет соединять Ногинский, Павлово-Посадский, Воскресенский и Раменский районы, Электросталь и Домодедово.

Стоимость проекта - 85,4 млрд рублей, из которых 49,7 млрд рублей дает государство, а 35,7 млрд рублей предоставляют инвесторы, передает ТАСС.