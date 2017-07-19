Туризм Кубани переходит на систему «ультра все включено»

Администрация Краснодарского края уже в текущем сезоне планирует ввести в туристический бизнес региона такие системы приема гостей как «все включено» и «ультра все включено».

На данный момент уже разработаны рекомендации и методика внедрения новых систем для санаторно-курортных организаций Кубани, отмечает РИА Новости.

Министр курортов, туризма и олимпийского наследия региона Христофор Константиниди отмечает, что пока в России нет единых требований к подобным услугам, и у каждой гостиницы, отеля и других предприятий свой подход к пониманию уровня сервиса и качества предоставляемых услуг.

В будущем в России должна появиться определенная система стандартов как для системы «все включено», так и для системы «ультра все включено».