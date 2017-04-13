Туристы набросали в римский фонтан почти 1,5 млн евро

В 2016 году туристы набросали в фонтан Треви в Риме монеты на общую сумму 1,4 миллиона евро.

В прошлый раз сумма оставленный в фонтане путешественниками денег подсчитывалась в 2013 году. Тогда результат был меньше на 100 тысяч евро.

Извлеченные из фонтана средства по традиции направлены на благотворительность – они переданы католической организации Caritas, которая содержит столовые для малоимущих и приюты для нищих, сообщает Nation News со ссылкой на итальянские СМИ.