Туристы набросали в римский фонтан почти 1,5 млн евро
В 2016 году туристы набросали в фонтан Треви в Риме монеты на общую сумму 1,4 миллиона евро.
В прошлый раз сумма оставленный в фонтане путешественниками денег подсчитывалась в 2013 году. Тогда результат был меньше на 100 тысяч евро.
Извлеченные из фонтана средства по традиции направлены на благотворительность – они переданы католической организации Caritas, которая содержит столовые для малоимущих и приюты для нищих, сообщает Nation News со ссылкой на итальянские СМИ.
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