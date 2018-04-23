Туристов пустят на космодром Восточный
В ближайшее время туроператоры Амурской области смогут предложить туристам экскурсии на космодром Восточный.
Разработка проекта уже начата. Предполагается, что туристы смогут поприсутствовать при запусках, а также им будут предлагаться фотосессии на фоне стартового стола. Подобные мероприятия уже практикуются на Байконуре.
Не исключено, что поездки на Восточный станут частью туров по Амурской области. В их рамках гости региона смогут посетить исторические места и приграничные китайские города, сообщает телеканал «360».
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