Туристам в Анталье запретили появляться в нетрезвом виде на улицах
Туристам в Анталье запретили распивать спиртные напитки за пределами отелей и баров, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР) со ссылкой на управление безопасности турецкого региона.
Как уточняется в материале, антиалкогольные нормы, уже действующие в Турции, ужесточены с 27 апреля текущего года.
За распитие спиртных напитков на улицах туристов будут штрафовать на 100 турецких лир или 1,6 тысячи рублей.
Генеральное консульство России в Анталье настоятельно рекомендует российским гражданам не появляться в общественных местах или на улице в нетрезвом виде, сообщает Life.
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