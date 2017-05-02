Туристам в Анталье запретили появляться в нетрезвом виде на улицах

Туристам в Анталье запретили распивать спиртные напитки за пределами отелей и баров, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР) со ссылкой на управление безопасности турецкого региона.

Как уточняется в материале, антиалкогольные нормы, уже действующие в Турции, ужесточены с 27 апреля текущего года.

За распитие спиртных напитков на улицах туристов будут штрафовать на 100 турецких лир или 1,6 тысячи рублей.

Генеральное консульство России в Анталье настоятельно рекомендует российским гражданам не появляться в общественных местах или на улице в нетрезвом виде, сообщает Life.