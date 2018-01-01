В Турине прогремел взрыв
В Турине, расположенном на севере Италии, прогремел взрыв, сообщили местные СМИ.
Уточняется, что при взрыве самодельной бомбы пострадали четыре человека. Бомба была спрятана в мусорном баке.
Сотрудники полиции провели в районе происшествия обыски и обнаружили еще 12 аналогичных самодельных взрывных устройств, а также патроны, сообщает «РИА Новости».
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