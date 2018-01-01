В Турине прогремел взрыв

В Турине, расположенном на севере Италии, прогремел взрыв, сообщили местные СМИ.

Уточняется, что при взрыве самодельной бомбы пострадали четыре человека. Бомба была спрятана в мусорном баке.

Сотрудники полиции провели в районе происшествия обыски и обнаружили еще 12 аналогичных самодельных взрывных устройств, а также патроны, сообщает «РИА Новости».