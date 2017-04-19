Турецкой оппозиции отказали в пересмотре итогов референдума

Высший избирательный совет (ВИС) Турции отклонил апелляцию оппозиции на итоги референдума и отказался их аннулировать.

За удовлетворение жалобы проголосовал только один человек, тогда как против – 10, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал NTV.

Референдум о внесении поправок в конституцию Турции, предусматривающих переход к президентской форме правления, прошел 16 апреля. За внесение изменений в основной закон проголосовали более 50% избирателей. Оппозиция настаивает на отмене результатов из-за того, что избирком признал действительными бюллетени без печатей.