В турецкой общине в Германии зреет конфликт

Турецкая община в Германии предостерегает от возникновения конфликтов среди турок, проживающих в ФРГ. Разногласия могут возникнуть в свете развития внутриполитической ситуации в Турции.

Как заявил председатель общины Гекай Софуоглу, Эрдоган пытается всеми силами обострить ситуацию в Турции, что будет иметь последствия и для Германии. "Никто не должен поддаваться на провокации", - подчеркнул глава турецкой общины.

Власти ФРГ, прежде всего, опасаются того, что задержание в Турции депутатов от прокурдской Партии демократии народов может привести к столкновениям между проживающими в Германии турками и курдами.

Как сообщает ТАСС, уже сегодня тысячи курдов вышли в Кельне на демонстрацию против политики турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана.