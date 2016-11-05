В турецкой общине в Германии зреет конфликт
Турецкая община в Германии предостерегает от возникновения конфликтов среди турок, проживающих в ФРГ. Разногласия могут возникнуть в свете развития внутриполитической ситуации в Турции.
Как заявил председатель общины Гекай Софуоглу, Эрдоган пытается всеми силами обострить ситуацию в Турции, что будет иметь последствия и для Германии. "Никто не должен поддаваться на провокации", - подчеркнул глава турецкой общины.
Власти ФРГ, прежде всего, опасаются того, что задержание в Турции депутатов от прокурдской Партии демократии народов может привести к столкновениям между проживающими в Германии турками и курдами.
Как сообщает ТАСС, уже сегодня тысячи курдов вышли в Кельне на демонстрацию против политики турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана.
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