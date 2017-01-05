В турецком Измире у здания суда прогремел мощный взрыв
Мощный взрыв прогремел в третьем по величине городе Турции Измире.
По предварительной информации у городского здания суда взорвался начиненный взрывчаткой автомобиль, - сообщает ТАСС со ссылкой на издание Hürriyet.
Подробности происшествия и число пострадавших уточняются.
Материал дополняется...
Следующая новость Строители Керченского моста установили уже половину свай
Читайте только самое важное!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии