Турецкий суд вынес первый приговор по делу о попытке переворота

Суд Стамбула вынес первый приговор по делу, связанному с попыткой военного переворота в стране в 2016 году.

В качестве подсудимых выступали 23 солдата-срочника и командовавший ими унтер-фицер Юсуф Йылдыз. Они обвинялись в захвате офиса губернатора города. Суд оправдал солдат, не обнаружив в их действиях состава преступления.

В то же время их командир получил пожизненный тюремный срок за попытку свержения конституционного строя и участие в организации, возглавляемой оппозиционным проповедником Фетхуллахом Гюленом. Унтер-офицер не признал себя виновным, а его адвокаты заявили, что он также как и подчиненные следовал приказам своих командиров, сообщает агентство Anadolu.

Попытка переворота в Турции была предпринята в середине 2016 года. В ходе мятежа погибли 240 человек и еще свыше двух тысяч были ранены.

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