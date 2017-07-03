Турецкий сухогруз обстреляли из-за подозрений в наркотрафике
Турецкий сухогруз «АСТ» подвергся обстрелу в Эгейском море неподалеку от греческого острова Родос.
Огонь по судну, находившемуся, согласно данным СМИ, в международных водах, открыл катер береговой охраны Греции. В пресс-службе охраны заявили, что сухогруз подозревался в перевозке наркотиков. При этом отметили, что инцидент произошел в территориальных водах Греции, а капитан корабля проигнорировал требование проследовать в порт для досмотра, сообщает РИА «Новости».
В результате происшествия никто не пострадал. Стороны занимаются расследованием инцидента.
Следующая новость В Минсельхозе хотят продления контрсанкций до 2020 года
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии