Турецкий сухогруз обстреляли из-за подозрений в наркотрафике

Турецкий сухогруз «АСТ» подвергся обстрелу в Эгейском море неподалеку от греческого острова Родос.

Огонь по судну, находившемуся, согласно данным СМИ, в международных водах, открыл катер береговой охраны Греции. В пресс-службе охраны заявили, что сухогруз подозревался в перевозке наркотиков. При этом отметили, что инцидент произошел в территориальных водах Греции, а капитан корабля проигнорировал требование проследовать в порт для досмотра, сообщает РИА «Новости».

В результате происшествия никто не пострадал. Стороны занимаются расследованием инцидента.