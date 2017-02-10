Турецкий МИД сообщил о планах Эрдогана посетить Киев и Москву
Глава дипломатического ведомства Турции сообщил о подготовке рабочих визитов лидера страны на Украину и в Россию.
Как отметил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, Реджеп Тайип Эрдоган посетит столицы двух соседних стран в самой краткосрочной перспективе. «В ближайшее время мы объявим даты визитов нашего президента как в Москву, так и в Киев», - цитирует «Интерфакс» главу турецкого МИД.
Ранее посол Турции в РФ Хусеин Дириоз сообщал, что визит лидера Турецкой Республики в Россию запланирован на первую половину марта. 14 февраля в Москву прибудет замглавы МИД Турции Умит Ярдым, который обсудит с российской стороной организацию визита Эрдогана в Россию.
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