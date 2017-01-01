Турецкий премьер подтвердил бегство террориста из ночного клуба в Стамбуле

Глава правительства Турции Бинали Йылдырым подтвердил, что совершившему террористическую атаку на ночной клуб Reina в Стамбуле удалось скрыться.

Кроме того, премьер опроверг сообщения о том, что преступник ворвался в помещение клуба в костюме Санта Клауса, - сообщает «Федеральное агентство новостей».

По словам главы турецкого правительства, террорист смог покинуть клуб, благодаря панике, которая охватила участников новогодней вечеринки. После расстрела людей злоумышленник бросил свое оружие в заведении.

В настоящее время у следователей есть несколько версий по поводу личности стрелявшего, но пока их решили не разглашать, - уточнил Йылдырым.