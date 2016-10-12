«Турецкий поток» могут построить с опережением графика

Строительство газопровода «Турецкий поток» может пойти с опережением объявленного Минэнерго России графика. Такое предположение сделал проректор по инновационной деятельности и коммерциализации разработок РГУ нефти и газа имени Губкина Михаил Силин.

Известно, что укладка труб начнется в 2017 году, работы планируется завершить до конца 2019 года. Об этом заявил по итогам заседания российско-турецкой межправительственной комиссии министр энергетики Александр Новак.

Как рассказал в беседе с журналистом ФБА «Экономика сегодня» Михаил Силин, и Москва, и Анкара заинтересованы в скорейшем завершении проекта. Деньги вкладываются немалые, поэтому закономерно, что их хотят как можно быстрее вернуть и начать зарабатывать.

Эксперт уверен, что чем быстрее запустят «Турецкий поток», тем для всех будет лучше.

Новости по теме
Теги:
Следующая новость Националист Демушкин направлен на психиатрическую экспертизу

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Читайте самое важное в вашей ленте
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО