«Турецкий поток» могут построить с опережением графика
Строительство газопровода «Турецкий поток» может пойти с опережением объявленного Минэнерго России графика. Такое предположение сделал проректор по инновационной деятельности и коммерциализации разработок РГУ нефти и газа имени Губкина Михаил Силин.
Известно, что укладка труб начнется в 2017 году, работы планируется завершить до конца 2019 года. Об этом заявил по итогам заседания российско-турецкой межправительственной комиссии министр энергетики Александр Новак.
Как рассказал в беседе с журналистом ФБА «Экономика сегодня» Михаил Силин, и Москва, и Анкара заинтересованы в скорейшем завершении проекта. Деньги вкладываются немалые, поэтому закономерно, что их хотят как можно быстрее вернуть и начать зарабатывать.
Эксперт уверен, что чем быстрее запустят «Турецкий поток», тем для всех будет лучше.
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