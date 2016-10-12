«Турецкий поток» могут построить с опережением графика

Строительство газопровода «Турецкий поток» может пойти с опережением объявленного Минэнерго России графика. Такое предположение сделал проректор по инновационной деятельности и коммерциализации разработок РГУ нефти и газа имени Губкина Михаил Силин.

Известно, что укладка труб начнется в 2017 году, работы планируется завершить до конца 2019 года. Об этом заявил по итогам заседания российско-турецкой межправительственной комиссии министр энергетики Александр Новак.

Как рассказал в беседе с журналистом ФБА «Экономика сегодня» Михаил Силин, и Москва, и Анкара заинтересованы в скорейшем завершении проекта. Деньги вкладываются немалые, поэтому закономерно, что их хотят как можно быстрее вернуть и начать зарабатывать.

Эксперт уверен, что чем быстрее запустят «Турецкий поток», тем для всех будет лучше.