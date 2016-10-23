Турецкий полицейский погиб в результате взрыва заминированной машины

Полицейский в Турции погиб при взрыве заминированного автомобиля в районе Генч провинции Бингёль на востоке страны, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на СМИ.

Ранения получили 16 человек, в том числе, шестеро полицейских.

Взрыв случился, когда рядом с заминированной машиной проезжал бронированный полицейский автомобиль. В организации нападения подозреваются члены запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.