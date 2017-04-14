Турецкий огурец воскрешает в России как марокканский томат

Россия ввела запрет на ввоз большей части овощей и фруктов из Турции с 1 января 2016 года, однако это не останавливает недобросовестных продавцов, маркирующих товар как продукты из Марокко.

Под эмбарго подпали, в частности, томаты, лук, капуста, огурцы, цитрусовые. После нормализации отношений двух стран в октябре 2016 года были сняты ограничения только на поставки цитрусовых. 10 марта 2017 года, в день визита в Москву президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, был снят запрет на поставки из республики соли, лука, цветной капусты, брокколи и гвоздики. Вопрос с томатами и огурцами так и не решился, сообщает Kommersant.ru.

Однако оптовые покупатели могут приобрести томаты за 20-100 рублей за килограмм на интернет-площадке «Агробазар.ру», сервер которой находится в немецком Нюрнберге.

На московские прилавки турецкие помидоры попадают под видом марокканских. По оценкам экспертов, на Турцию может приходиться до 50% всего серого импорта томатов в Россию.

В России власти в курсе происходящего - зампред правительства Подмосковья Денис Буцаев, курирующий сельское хозяйство, пояснил, что в ситуации, когда сайт находится не в России, бороться с ним, как правило, бесполезно, единственный вариант — блокировка доступа на территории страны. И даже этот запрет может не остановить предпринимателей.

Для импорта в России регистрируется фирма-однодневка, которая продает груз другой компании, а затем ликвидируется. В итоге невозможно отследить, откуда получила товар компания, которая его реализует.

На следующей неделе вопросы взаимной торговли России и Турции планируют обсудить вице-премьер РФ Аркадий Дворкович и его турецкий коллега Мехмет Шимшек.

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