Турецким помидорам путь в Россию закрыт надолго

Турецкие помидоры не появятся в обозримом будущем на прилавках российских магазинов.

По словам главы Минсельхоза Александра Ткачева, отмена запрета на ввоз томатов пока не планируется. «Может быть, когда-нибудь разрешим, но не в ближайшие годы точно», - цитирует ТАСС министра.

Сегодня многие ограничения на поставки сельскохозяйственной продукции из Турции отменены. Помимо помидоров, сохранились ограничения Россельхознадзора в отношении баклажанов, гранатов, кабачков, перца, салатов латук и айсберг, а также тыкв.