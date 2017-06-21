Турецким помидорам путь в Россию закрыт надолго
Турецкие помидоры не появятся в обозримом будущем на прилавках российских магазинов.
По словам главы Минсельхоза Александра Ткачева, отмена запрета на ввоз томатов пока не планируется. «Может быть, когда-нибудь разрешим, но не в ближайшие годы точно», - цитирует ТАСС министра.
Сегодня многие ограничения на поставки сельскохозяйственной продукции из Турции отменены. Помимо помидоров, сохранились ограничения Россельхознадзора в отношении баклажанов, гранатов, кабачков, перца, салатов латук и айсберг, а также тыкв.
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