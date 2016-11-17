Турецкие военнослужащие попросили политического убежища в Германии

Несколько турецких военных, проходящих службу на базе НАТО в немецком городе Рамштайн земли Рейнланд-Пфальц, попросили власти Германии предоставить им политическое убежище.

Администрация городского района Кайзерслаутерн, на территории которого находится военная база, подтвердила факт обращения турецких военных, сообщает телеканал SWR. Подачу прошений об убежище военнослужащие объяснили политической ситуацией на родине после попытки переворота.

Точное число военных, пожелавших остаться в Германии, не указывается. По данным телеканала, на базе НАТО находится от 30 до 40 турецких военнослужащих с семьями.