Турецкие ВВС уничтожили десять объектов ДАИШ на севере Сирии

Генеральный штаб армии Турции сообщил, что Военно-воздушными силами страны уничтожены десять объектов террористической группировки ДАИШ (запрещенная в РФ организация) на севере Сирии.

Кроме того, военизированные отряды сирийской оппозиции при поддержке турецкой армии установили контроль над стратегически важным транспортным узлом между городами Эль-Баб и Манбидж, - сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу турецкого Генштаба.

Ранее стало известно, что Турция направила в Сирию 300 военнослужащих сил специального назначения для усиления операции.