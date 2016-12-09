Турецкие ВВС уничтожили десять объектов ДАИШ на севере Сирии
Генеральный штаб армии Турции сообщил, что Военно-воздушными силами страны уничтожены десять объектов террористической группировки ДАИШ (запрещенная в РФ организация) на севере Сирии.
Кроме того, военизированные отряды сирийской оппозиции при поддержке турецкой армии установили контроль над стратегически важным транспортным узлом между городами Эль-Баб и Манбидж, - сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу турецкого Генштаба.
Ранее стало известно, что Турция направила в Сирию 300 военнослужащих сил специального назначения для усиления операции.
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