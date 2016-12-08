Турецкие товары могут вернуться в Россию в течение двух месяцев

Турецкая сельхозпродукция может вернуться на российский рынок в течение полутора-двух месяцев.

«На уровне правительства будет принято либо дополнительное решение, либо оно будет следовать в русле указа президента, восстанавливая прошлый механизм», - рассказал НСН научный сотрудник Института Экономики РАН Александр Караваев.

Он отметил, что за время санкций связи между турецкими производителями и российскими ритейлерами сохранились. Кроме того, по его словам, некоторое количество сельхозпродукции из Турции продолжала поступать через Азербайджан и Армению.

Эксперт полагает, что возобновление потока турецкой продукции не приведет к снижению цен на рынке. «Цены у нас падают лишь в сезонные пики. А если учитывать инфляцию, то цены, в течение года, получается, только растут», - пояснил он.