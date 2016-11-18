Турецкие томаты могут появиться в российских магазинах через два-три года

Запрет на ввоз в РФ томатов из Турции может быть продлен еще на два-три года, заявил директор департамента регулирования продрынков Минсельхоза РФ Владимир Волик.

По его словам, вопрос о необходимости отсрочки ввоза турецких томатов будет рассмотрен в Минэкономразвития, так как соответствующее предложение уже подано.

Волик также отметил, что в пятницу в рамках форума запланирована встреча с министром сельского хозяйства Турции, где, вероятно, этот вопрос будет поднят.

Чиновник пояснил, что необходимость отсрочки импорта турецких томатов связана с инвестиционным циклом в российском тепличном хозяйстве. Необходимо еще два-три года, чтобы российские томаты вышли на окупаемый уровень.

Импорт в РФ плодоовощной продукции из Турции запрещен с 1 января 2016 года. До этого томаты были одной основной статьей поставок турецких овощей в РФ, сообщает «Интерфакс».

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