Турецкие помидоры и яблоки останутся в России под запретом

Россельхознадзор не планирует снимать ограничения на ввоз помидоров, яблок, груш и птицы из Турции.

Как уточняется в материале газеты «Известия», российское ведомство могло принять соответствующее решение на фоне повышения таможенных пошлин со стороны Турции на российскую пшеницу, кукурузу и подсолнечное масло.

Кроме того, отечественные производители просят оставить эмбарго на помидоры хотя бы до 2020 года, так как турецкие производители будут существенно занижать цены. Например, после отмены ограничений на турецкие апельсины и лимоны, цены на цитрусовые упали на 30 процентов.

Ранее официальный представитель Россельхознадзора Юлия Мелано заявила, что турецкая продукция не соответствует санитарным нормам, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

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