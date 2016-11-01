Турецкие мандарины появились в российских супермаркетах

Турция возобновила поставки цитрусовых на территорию РФ, сообщил президент группы по продвижению турецких цитрусовых Али Ковак на пресс-конференции в Москве.

По его словам, первые партии турецких мандаринов уже можно увидеть на прилавках российских супермаркетов, так как поставки были разрешены с 9 октября текущего года.

Ковак также отметил, что в данный момент наблюдаются небольшие задержки в поставках из-за шторма, бушующего на Черном море, однако он выразил надежду на то, что погода вскоре наладится, а объемы экспорта в Россию будут восстановлены в объемах, которые были до запрета.

«С октября этого года до марта 2017 года Турция планирует поставить в РФ более 600 тысяч тонн цитрусовых», - приводит «Интерфакс» слова турецкого директора по продвижению.

По данным Ковака, до запрета доля Турции на российском рынке цитрусовых составляла 34,5 процента, а с учетом винограда, гранатов, помидоров и другой продукции этот показатель достигал 60 процентов.

Запрет на поставки в Россию цитрусовых из Турции действовал на территории РФ с 1 января 2016 года.

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