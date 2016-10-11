Турецкие кабачки и баклажаны могут «вернуться» в Россию через неделю

Специалисты Россельхознадзора через неделю посетят Турцию и обсудят возможность возобновления поставок в Россию кабачков и баклажанов. Накануне после переговоров президентов России и Турции правительство вновь разрешило ввоз турецких овощей и фруктов.

Ранее Россельхознадзор по фитосанитарным соображениям последовательно запретил ввоз практически всей сельскохозяйственной продукции.

Как сообщал ТАСС помощник руководителя Россельхознадзора Алексей Алексеенко, Россия решила частично снять ограничения на поставку фруктов из Турции, и первыми на российском рынке появятся турецкие цитрусовые, персики и сливы