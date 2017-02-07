Турецкие хакеры устроили атаку на парламент Австрии

Турецкие хакеры, объединившиеся в группу под названием Aslan Neferler Tim (ANT) заявили о своей причастности к кибератаки на сайт австрийского парламента.

Инцидент произошел на прошлой неделе. В доказательство своих действий хакеры разместили в Facebook электронный снимок не атакованного ресурса. При этом они заявили, что кибератака является ответом на расизм со стороны властей Австрии по отношению к мусульманам, передает «Интерфакс».

Кроме того, хакеры заявили, что ими были атакованы австрийский ЦБ и один из аэропортов.

Ранее сообщалось, что отношения между Веной и Анкарой ухудшились после того как австрийские власти потребовали отклонить заявку Турции на вступление ЕС. Поводом для этого послужили ответные меры президента Реджепа Тайипа Эрдогана на попытку переворота в Турции.