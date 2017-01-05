Турецкая газета «объявила» Обаму организатором теракта в ночном клубе Стамбула

Президент США Барак Обама объявлен турецкой газетой Yeni Akit исполнителем террористической атаки на ночной клуб в Стамбуле. Издание опубликовало на своем сайте коллаж, на котором действующий глава Белого дома изображен в образе боевика, устроившего стрельбу по людям в новогоднюю ночь.

Коллаж состоит из двух изображений. Справа помещен снимок стамбульского стрелка, на котором его лицо заменили на лицо Обамы, слева — обычное фото американского лидера. Все эти изображения сопровождает подпись «Наиболее четкая фотография убийцы», - сообщает RT.

В СМИ Турции в последние дни активно обсуждается роль Вашингтона в организации террористической атаки на ночной клуб Reina.

Ранее сообщалось, что в четверг Барак Обама был награжден медалью Пентагона за заслуги в борьбе с терроризмом.

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Места: США, Турция
События: терроризм
Персоны: Барак Обама
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