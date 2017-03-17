Турецкая газета изобразила Меркель в образе Гитлера
Турецкое издание Günes поместило на свою первую полосу изображение канцлера Германии Ангелы Меркель в образе Адольфа Гитлера.
Меркель «одета» в нацистскую военную форму, а на лице у нее – характерные усики. Кроме того, рядом с коллажем на немецкого лидера помещено крупное изображение свастики. Все это сопровождается заголовками «Фрау Гитлер» и «уродливая тетя» на турецком языке, сообщает Bild.
В последнее время Турция и Германия оказались в ситуации дипломатического скандала. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно критиковал немецкие власти, обвиняя их в «нацистских методах». Аналогичные высказывания он делал в отношении Нидерландов.
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