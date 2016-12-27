Турчинов назвал 2017 год переломным в вопросе возвращения Донбасса

По мнению секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова, 2016 год знаменателен тем, что он стал первым в истории, когда Украина не потеряла ни одного квадратного метра своей территории.

Как заявил секретарь СНБО, 2017 год должен стать переломным в вопросе возвращения Донбасса под украинскую юрисдикцию.

- Это первый год, когда Украина не лишилась ни одного метра своей территории. Все попытки продвинуться вперед, все попытки прорвать нашу оборону в 2016 году были обречены. Более того, враг понес серьезные потери, а Вооруженные силы Украины улучшили свои позиции. То есть метр за метром мы начинаем освобождать оккупированные территории. Я убежден, что 2017 год станет переломным в этом вопросе, — цитирует Турчинова РИА «Новости» со ссылкой на эфир телеканала «112 Украина».

К сожалению, Турчинов не уточнил, где именно находится тот «метр», который отвоевала украинская армия в 2016 году.