В Тунисе задержаны связанные с берлинским терактом экстремисты

Племянник исполнителя берлинского теракта задержан в Тунисе. Его подозревают в причастности к происшествию на рождественской ярмарке в Германии.

Всего в Тунисе задержаны три человек. Их возраст от 18 до 27 лет. В числе задержанных фигурирует племянник исполнителя теракта в Берлине, сообщает ТАСС. Известно, что преступники общались между собой через мессенджер Telegram

19 декабря в Берлине произошел теракт. Гражданин Туниса за рулем фуры въехал в толпу. В результате происшествия погибли 12 человек, еще около 50 получили травмы. Ответственность за произошедшее взяла на себя запрещенная группировка ДАИШ.