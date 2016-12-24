В Тунисе задержаны связанные с берлинским терактом экстремисты
Племянник исполнителя берлинского теракта задержан в Тунисе. Его подозревают в причастности к происшествию на рождественской ярмарке в Германии.
Всего в Тунисе задержаны три человек. Их возраст от 18 до 27 лет. В числе задержанных фигурирует племянник исполнителя теракта в Берлине, сообщает ТАСС. Известно, что преступники общались между собой через мессенджер Telegram
19 декабря в Берлине произошел теракт. Гражданин Туниса за рулем фуры въехал в толпу. В результате происшествия погибли 12 человек, еще около 50 получили травмы. Ответственность за произошедшее взяла на себя запрещенная группировка ДАИШ.
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