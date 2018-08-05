Тунис покидает туристический рынок России
Российские туроператоры сокращают число рейсов в Тунис. При этом пару лет назад он был самым популярным направлением у россиян.
Генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян объясняет наметившуюся тенденцию нерентабельностью данного направления, так как длительность перелета в Тунис составляет 6 часов . «Azur, «Пегас», ANEX Tour в свое время использовали Тунис как альтернативу Турции, когда она была закрыта, но с возвращением Турции они не видят смысла продолжать раскручивать это направление», - сказал он.
На курорты Туниса сейчас летают среднемагистральные лайнеры, которыми располагают не все авиаперевозчики, отмечает BFM.RU. Это заставляет операторов покупать билеты по ценам фактического розничного онлайн-бронирования.
Нелояльность и конкуренция приведут к потере Тунисом позиций на российском туррынке, считают эксперты. Сейчас стоимость недельного тура в Тунис составляет 90 тыс. рублей.
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