В Тульской области бык убил своего хозяина

Житель Тульской области умер после нападения быка, сообщила представитель СУ СКР по региону Зинаида Каминская.

По ее словам, 33-летний житель деревни Фроловка Каменского района пошел в сарай, чтобы покормить быка, однако животное ударило хозяина рогами в голову, нанеся смертельную рану.

«Не исключено, что мужчина был на тот момент нетрезвым. Тело обнаружила позже мать погибшего», - цитирует «РИА Новости» слова представителя СКР.