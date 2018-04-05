В Тульской области бык убил своего хозяина
Житель Тульской области умер после нападения быка, сообщила представитель СУ СКР по региону Зинаида Каминская.
По ее словам, 33-летний житель деревни Фроловка Каменского района пошел в сарай, чтобы покормить быка, однако животное ударило хозяина рогами в голову, нанеся смертельную рану.
«Не исключено, что мужчина был на тот момент нетрезвым. Тело обнаружила позже мать погибшего», - цитирует «РИА Новости» слова представителя СКР.
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