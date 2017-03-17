Суд Тульской области приговорил к 2,5 года экс-лидера движения «Россия молодая»

Бывший лидер движения «Россия Молодая» Максим Мищенко признан виновным в мошенничестве с использованием служебного положения и приговорен Новомосковским городским судом Тульской области к двум с половиной годам колонии общего режима.

Второй фигурант дела — Геннадий Ефимов — осужден на 1,5 года колонии общего режима, оба осужденных были заключены под стражу в здании суда, - сообщает «Лайф» со ссылкой на представителя пресс-службы Новомосковского городского суда Надежду Горяинову.

Уголовное дело на известного политика и общественного деятеля было заведено после того, как вскрылись факты присвоения Мищенко и Ефимовым средств областного бюджета в размере 650 тысяч рублей, которые были выделены для проведения мероприятий социальной поддержки чернобыльцев и их родственников. Деньги были перечислены Министерством труда и социальной защиты населения Тульской области на счет возглавляемой одним из осужденных общественной организации.

Мищенко возглавлял движение «Россия молодая», избирался депутатом Госдумы, а также занимал пост заместителя главы администрации Тульской области по внутренней политике. Именно на последнем месте работы, как установил суд, он и совершил мошенничество в особо крупном размере.

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