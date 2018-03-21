Тульский «Телекоммерц Банк» лишился лицензии
Тульский «Телекоммерц Банк» лишился лицензии на осуществление банковской деятельности, говорится в сообщении Банка России.
Регулятор уличил кредитную организацию в нарушении законодательства и выводе активов.
Кроме того, проверка выявила резкий рост объема проводимых банком сомнительных транзитных операций, а также операций с иностранной валютой, сообщает агентство Nation news.
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