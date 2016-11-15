Тулеев назвал задержание своих замов попыткой оказать давление на него

Губернатор Красноярского края Аман Тулеев оставил на должностях двух своих заместителей, задержанных ранее по подозрению в вымогательстве ценных бумаг стоимостью 1 миллиард рублей.

По словам Тулеева, Александр Данильченко и Алексей Иванов, а также начальник департамента административных органов администрации области Елена Троицкая были задержаны на 48 часов и остаются на своих должностях.

- Обвинения в адрес Данильченко, Иванова, Троицкой я считаю абсурдными. И Данильченко, и Иванов, и Троицкая - они никому не нужны. Скорее всего, нужен губернатор. Я это ощущаю давно, года два - идет сильная драка, - сказал губернатор.

По версии следствия, подозреваемые вымогали 51 процент акций АО «Разрез «Инской» у их владельца Антона Цыганкова. Общая стоимость бумаг превышает миллиард рублей, сообщает «Интерфакс».