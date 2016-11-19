В Туле задержали более 30 футбольных фанатов

В Туле состоялся матч чемпионата России по футболу между «Арсеналом» и столичным ЦСКА. В ходе встречи полиция задержала более 30 болельщиков.

«Полицейские дежурили на прилегающей к стадиону территории, а также в местах массового скопления граждан. В период подготовки и проведения матча стражами порядка за совершение различных правонарушений на граждан составлены более 30 административных протоколов», - цитирует «Интерфакс» сообщение пресс-службы регионального УМВД.

Всего на матче присутствовали свыше 16 тысяч болельщиков. Из них 2,5 тысячи – фанаты ЦСКА. Столичные гости обыграли хозяев поля со счетом 1:0. Гол забил болгарский полузащитник Георгий Миланов.