В Туле задержали более 30 футбольных фанатов
В Туле состоялся матч чемпионата России по футболу между «Арсеналом» и столичным ЦСКА. В ходе встречи полиция задержала более 30 болельщиков.
«Полицейские дежурили на прилегающей к стадиону территории, а также в местах массового скопления граждан. В период подготовки и проведения матча стражами порядка за совершение различных правонарушений на граждан составлены более 30 административных протоколов», - цитирует «Интерфакс» сообщение пресс-службы регионального УМВД.
Всего на матче присутствовали свыше 16 тысяч болельщиков. Из них 2,5 тысячи – фанаты ЦСКА. Столичные гости обыграли хозяев поля со счетом 1:0. Гол забил болгарский полузащитник Георгий Миланов.
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