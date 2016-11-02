В Туле подсчитывают убытки в результате погибшего из-за непогоды урожая

Власти Тульской области пока не обладают информацией об убытках, причиненных региону непогодой, в результате чего погиб урожай, из-за чего в области был введен режим чрезвычайной ситуации.

В то же время урожай был частично застрахован. Об этом РИА «Новости» сообщил начальник отдела растениеводства, пищевой и перерабатывающей промышленности регионального министерства сельского хозяйства Юрий Андреев.

При этом чиновник не уточнил сумму страховки, а также затруднился ответить, какое количество урожая погибло и каков размер ущерба.