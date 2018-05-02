В Туле кадеты попадали в обморок на репетиции парада
В Туле во время репетиции парада Победы стало плохо кадетам юридического колледжа и воспитанникам Суворовского училища.
Ухудшение самочувствия испытали около 40 человек. Некоторые из них упали в обморок. Большинству пострадавших медпомощь была оказана на месте. Трех человек увезла «скорая».
Предполагается, что причиной инцидента стало долгое пребывание кадетов и суворовцев на жаре – они порядка 45 минут стояли по стойке смирно, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на местные СМИ.
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