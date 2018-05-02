В Туле кадеты попадали в обморок на репетиции парада

В Туле во время репетиции парада Победы стало плохо кадетам юридического колледжа и воспитанникам Суворовского училища.

Ухудшение самочувствия испытали около 40 человек. Некоторые из них упали в обморок. Большинству пострадавших медпомощь была оказана на месте. Трех человек увезла «скорая».

Предполагается, что причиной инцидента стало долгое пребывание кадетов и суворовцев на жаре – они порядка 45 минут стояли по стойке смирно, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на местные СМИ.