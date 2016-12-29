Ту-154 распался от удара о поверхность воды и о дно моря
Самолет Ту-154 Минобороны РФ, рухнувший в Черное море после 20 минут полета, практически полностью распался от удара о поверхность воды, сообщил глава правительственной комиссии по расследованию катастрофы, министр транспорта РФ Максим Соколов.
По его словам, самолет практически полностью разрушился, ударившись о водную поверхность и дно Черного моря.
Самолет ТУ-154 Минобороны РФ 25 декабря вылетел из аэропорта Сочи в Сирию, однако на 20 минуте полета пропал с экранов радаров. На борту находились 92 человека, среди которых военнослужащие, журналисты, Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза и музыканты ансамбля имени Александрова, сообщает "Интерфакс".
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