Ту-154 распался от удара о поверхность воды и о дно моря

Самолет Ту-154 Минобороны РФ, рухнувший в Черное море после 20 минут полета, практически полностью распался от удара о поверхность воды, сообщил глава правительственной комиссии по расследованию катастрофы, министр транспорта РФ Максим Соколов.

По его словам, самолет практически полностью разрушился, ударившись о водную поверхность и дно Черного моря.

Самолет ТУ-154 Минобороны РФ 25 декабря вылетел из аэропорта Сочи в Сирию, однако на 20 минуте полета пропал с экранов радаров. На борту находились 92 человека, среди которых военнослужащие, журналисты, Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза и музыканты ансамбля имени Александрова, сообщает "Интерфакс".